مليشيا الحوثي تسد صفوفها بالسجناء الجنائيين في إب

لجأت مليشيا الحوثي إلى صفقة مع سجناء جنائيين، للانضمام إلى صفوفها على الجبهات، مقابل الخروج من السجن، بهدف تعويض خسائرها في مختلف الجبهات.

كشفت مصادر محلية، عن إفراج المليشيا المدعومة من إيران، عن 200 متهم في قضايا قتل عمد، بالسجن المركزي في محافظة إب، في نظير الالتحاق بإرهابييها على الجبهات.

وبررت المليشيا الإرهابية، قرار الإفراج بأنه إجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وتواصل المليشيا، بحسب المصادر، مساومة مئات السجناء الجنائيين، للإفراج عنهم، تحت غطاء النداءات الإنسانية لمنظمات دولية للإفراج عن المعتقلين في معتقلات المليشيا الحوثية.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا فرضت على السجناء الخضوع لدورات عقائدية وطائفية، مشيرة إلى إخضاع المراد تجنيدهم في صفوف المليشيا، إلى اختبار ولاء بتعيينهم كمخبرين على غيرهم من السجناء.

ونبهت إلى مساومة المليشيا لأقارب السجناء غير الموثوق في ولاءهم، بالإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية.