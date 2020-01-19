مليشيا الحوثي تسرق العملة الجديدة من متاجر إب

المشهد العربي – خاص:

شكا عدد من ملاك المحال التجارية في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من انتهاكات وابتزاز مسلحي المليشيات، جراء تداولهم للعملة من الطبعة الجديدة، بعد عجز المليشيات عن توفر أي بديل.

وصادرت المليشيا الحوثية، بحسب مصادر محلية، ملايين الريالات من العملة الجديدة، خلال مداهمات لعدد من المتاجر الصغيرة والمخابز والمطاعم في مدينة إب، بعد فشل قرار منع تداولها.

ونهبت عناصر المليشيا الإرهابية خمسة ملايين ريال من محل “البحرين للذهب”، بحجة أن المبالغ من العملة الجديدة.

وشهدت محافظة إب، عصيانا مدنيا، خلال الأسبوع الماضي، ووقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي للمحافظة، لمطالبة البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية بتوفير السيولة اللازمة من الطبعة القديمة للعملة.