عدن تايم

مليشيا الحوثي تشن عمليات استهداف واسعة في الساحل الغربي

3 أبريل، 2020
0

تواصل ميليشيات حوثية عمليات التصعيد والاستهداف في محافظة الحديدة, وصعدت خلال الساعات الماضية بالخروقات مصحوبة ببعض الهجمات في مناطق عدة من الساحل الغربي.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة, مأمون المهجمي “اقدمت المليشيا على قصف الأحياء السكنية في كلاً من حيس والتحيتا والدريهمي, وحي منظر, بقذائف الهاون المختلفة, وفي السياق نفسه استمرت قناصتها باستهداف المدنيين ومنازلهم في حيس والتحيتا والجبلية والجاح ومركز مدينة الحديدة”.

وتابع “نتج عن ذلك استشهاد امراة في مدينة حيس وإحراق احد المنازل وجرح آخرين بقذائف الهاون في مدينة التحيتا, وتستمر الميليشيا بالانتهاكات والجرائم البشعة بحق أبناء الحديدة إلى جانب استهداف مواقع القوات المشتركة”.

يأتي ذلك تزامنا مع دعوة مجلس الأمن الذي طالب فيها طرفي الصراع في اليمن بوقف إطلاق النار إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استهداف الحوثي الساحل الغربي تشن عمليات في مليشيا واسعة

إقرا أيضا

Photo of لحج .. قوات الحزام الأمني تحذر من خرق حظر التجوال

لحج .. قوات الحزام الأمني تحذر من خرق حظر التجوال

3 أبريل، 2020
Photo of خارجية الانتقالي تخاطب الحكومة الأميركية والمنظمات الدولية

خارجية الانتقالي تخاطب الحكومة الأميركية والمنظمات الدولية

3 أبريل، 2020
Photo of نائب الصناعة والتجارة بلحج "لعدن تايم": وجهنا بضبط المتلاعبين بالأسعار ومسؤولين يلعبون دور المشجعين

نائب الصناعة والتجارة بلحج "لعدن تايم": وجهنا بضبط المتلاعبين بالأسعار ومسؤولين يلعبون دور المشجعين

3 أبريل، 2020
Photo of دعوة للبحث عن شاب مفقود في عدن

دعوة للبحث عن شاب مفقود في عدن

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق