مليشيا الحوثي تشن عمليات استهداف واسعة في الساحل الغربي

تواصل ميليشيات حوثية عمليات التصعيد والاستهداف في محافظة الحديدة, وصعدت خلال الساعات الماضية بالخروقات مصحوبة ببعض الهجمات في مناطق عدة من الساحل الغربي.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة, مأمون المهجمي “اقدمت المليشيا على قصف الأحياء السكنية في كلاً من حيس والتحيتا والدريهمي, وحي منظر, بقذائف الهاون المختلفة, وفي السياق نفسه استمرت قناصتها باستهداف المدنيين ومنازلهم في حيس والتحيتا والجبلية والجاح ومركز مدينة الحديدة”.

وتابع “نتج عن ذلك استشهاد امراة في مدينة حيس وإحراق احد المنازل وجرح آخرين بقذائف الهاون في مدينة التحيتا, وتستمر الميليشيا بالانتهاكات والجرائم البشعة بحق أبناء الحديدة إلى جانب استهداف مواقع القوات المشتركة”.

يأتي ذلك تزامنا مع دعوة مجلس الأمن الذي طالب فيها طرفي الصراع في اليمن بوقف إطلاق النار إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم