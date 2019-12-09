مليشيا الحوثي تشن قصف عنيف على مواقع الجيش الوطني في الحديدة





جددت مليشيات الحوثي الذراع الايرانية في اليمن، قصفها مستهدفة مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في أطراف مديرية التحيتا واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة.

وأضاف المصدر، أن المليشيات استخدمت خلال قصفها قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وقذائف الهاون عيار 120 بشكل عنيف ، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة ومنها سلاح الدوشكا عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا، وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23.

وأردف المصدر أن قناصة المليشيات قامت بعمليات استهداف واسعة صوب مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ، مواصلة سلسلة إنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.