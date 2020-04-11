مليشيا الحوثي تصدر حكما بإعدام 4 صحفيين والإفراج عن اخرين.. اسماء

أصدرت محكمة تابعة ‏لمليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت 11 أبريل، حكما بالاعدام على اربعه صحفيين وهم :

عبدالخالق عمران

اكرم الوليدي

توفيق المنصوري

حارث حميد.

الحكم صدر من المحكمه الجزائيه المتخصصه بصنعاء برئاسة القاضي محمد مفلح وقضى الحكم بالتالي:

1-إدانة عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بما نسبته إليهم في قرار الإتهام.

2- معاقبة عبد الخالق أحمد عبده عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق محمد ثابت المنصوري بالإعدام.

3- معاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس واكتفى بالمدة التي قضوها بالحبس.

4-وضع المحكوم عليهم في الفقره ثالثا تحت رقابة الشرطه مدة ثلاث سنوات

5- مصادرة المضبوطات

ويرى نشطاء ان هذا الحكم الباطل يأتي في سياق مشروع الحوثي الدموي الهادف إلى قمع الحريات، كما أن الحكم صدر بدوافع سلالية، حيث تم تشديد العقوبات على أبناء القبائل وتخفيفها على من ينتمون لسلالة الحوثي.

يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية اعتقلت 12 صحفي منذ 5 أعوام، وهم وحيد الصوفي وصلاح القاعدي وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري و هشام اليوسفي وهيثم الشهاب وحارث حميد وهشام طرموم و عصام بلغيث وأكرم الوليدي وحسن عناب.