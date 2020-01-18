مليشيا الحوثي تصعق اليمنيين ببث مباشر على القنوات الحكومية والشرعية تكشف المستور

اكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ان قيام مليشيات الحوثيين ببث مباشر لخطبتي الجمعة التي القاها الخامنئي بطهران عبر وسائل الاعلام اليمنية الحكومية تعبيرا واضحا على تبعية الحوثيين لإيران.

وقال الارياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” رصدها محرر أبابيل نت :قيام مرتزقة طهران المليشيا الحوثية ببث مباشر لخطبة الجمعة التي القاها الخامنئي أمام أتباعه عبر وسائل الإعلام الحكومية المنهوبة في العاصمة المختطفة صنعاء، تعبير واضح عن مستوى التبعية والانخراط الكامل والطاعة العمياء لنظام الملالي في ايران ومساعيهم لمسخ اليمنيين عن هويتهم العربية.

واضاف، المواقف الأخيرة للمليشيا الحوثية منذ مصرع قاسم سليماني والمجاهرة بالتبعية الكاملة لنظام الملالي في طهران تأكيد على التورط الإيراني في ادارة ودعم الانقلاب الحوثي على الدولة والإجماع الوطني، ورد واضح على محاولات بعض الأطراف الدولية الفصل بينها وبين ايران والمضي في تسوية سياسية.

واشار، كما ان هذا الانكشاف الحوثي تاكيد إضافي لمشروعية واهمية استعادة الدولة التي يخوضها اليمنيين بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية لتطهير اليمن من مرتزقة ايران واستعادة عاصمتهم ومؤسساتهم وكل شبر من التراب اليمني، والدفاع عن هويتهم وكرامتهم وحاضرهم ومستقبلهم.

جدير ذكره بأن زعيم مليشيات الحوثيين عبدالملك الحوثي اعلن في اخر خطاب له عقب مقتل قاسم سليماني تبعيته لنظام طهران واكد انه لا يمكن فصل محور المقاومة في ايران والعراق ولبنان واليمن وان مشروعهم وهدفهم واحد المتمثل بطرد امريكا من المنطقة حسب زعمه.