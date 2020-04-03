4 مايو

مليشيا الحوثي تعترف بمقتل 7 من عناصرها شمال الضالع

3 أبريل، 2020
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الخميس – 02 أبريل 2020 – الساعة 11:14 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بمقتل 7 من عناصرها في المواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية في شمال الضالع.
شٌيعت المليشيا، في صنعاء، 7 من قتلاها، وأعلنت هوياتهم في بيان، عقب انتهاء مراسم الدفن.
وتخوض القوات الجنوبية، معركة دفاع عن محافظات الجنوب والأمن القومي العربي، في مواجهة المليشيا المدعومة إيرانيا، في ظل غياب أي دعم لوجيستي أو عسكري، أو إسناد جوي.

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