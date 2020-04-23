المشهد اليمني

مليشيا الحوثي تعلن الإفراج عن 228 سجينا

23 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الخميس، الإفراج عن 228 سجيناً ممن جرى القبض عليهم على خلفية قضايا مختلفة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت المليشيات، إن عملية الإفراج تأتي في إطار اهتمام الجماعة ومتابعة قضايا السجناء، بحسب قناة المسيرة الحوثية.

وكانت الجماعة قد أفرجت، صباح اليوم الخميس، عن 31 مختطفًا في محافظة تعز بمناسبة شهر رمضان، ممن وصفتهم بالمغرر بهم.

وفي منتصف شهر شباط فبراير الماضي، أعلن بيان صادر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ممثلي الحكومة الشرعية اليمنية ومليشيا الحوثي، اتفقوا في العاصمة الأردنية عمان على خطة لاتمام أول عملية تبادل للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وعرقلت مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، في ظل تعنت حوثي لتنفيذ تلك المقررات ومحاولة إلقاء اللوم على الحكومة الشرعية بعرقلة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام اجتماعات العاصمة الأردنية عمان.

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الإفراج الحوثي تعلن سجينا عن مليشيا

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