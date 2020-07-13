مليشيا الحوثي تعلن عن أهداف عسكرية في السعودية والإمارات وتل أبيب

أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الأحد،، إنها باتت تملك أهدافا عسكرية وحيوية هامة في كل من السعودية والإمارات وتل أبيب، بناء على معلومات استخباراتية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الله يحيى الحاكم، رئيس ما تسمى “هيئة الاستخبارات والاستطلاع” في الجماعة، نقلتها وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين.

وتحدث الحاكم عن أن قوات جماعته “أصبحت اليوم تمتلك بنك أهداف هامة وحيوية ليس فقط في السعودية والإمارات؛ بل وفي تل أبيب، وأبعد من ذلك”، دون أن يدلل على ذلك أو يلوح باستهداف لأي منها.

وهذه هي أول مرة تتحدث فيها الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني، بأن لديها أهداف ومعلومات مهمة في إسرائيل.