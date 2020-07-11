اليمن العربي

مليشيا الحوثي تغلق المنفذ الرئيسي لمفرق سقم بالحديدة

11 يوليو، 2020
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أغلقت مليشيات الحوثي المنفذ الرئيسي لمفرق سقم ومنعت العابرين من الدخول والخروج في احدى النقاط التابعة لها جنوب مديرية حيس بالحديدة بعد مصرع أحد مشرفيها بنيران القوات المشتركة إضافة إلى قيامها بتلغيم أجزاء واسعة من الطرق الفرعية.

 

 وأفادت مصادر مطلعة”بأن المليشيات الحوثية اغلقت منفذ سقم في احدى النقاط التابعة لها في قرية ظمي جنوب حيس ومنعت الشاحنات والمركبات من الدخول والخروج إلى مركز مدينة حيس التي تعتبر شريان حياة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وأكد المصادر إن المليشيات الحوثية قامت بمنع المواطنين من المرور والاعتداء على المواطنين واصحاب الشاحنات والمركبات بالضرب المبرح لمن حاول معها العبور حتى عن طريق الخفية أو دفع الرشاوي.

 

 

وأكدت المصادر بأن هذا الإجراء جاء بعد مصرع احد مشرفي مليشيات الحوثي على ايدي أبطال القوات المشتركة بعد إفشالها هجوماً حوثياً صباح امس الخميس على مواقع القوات المرابطة جنوب مدينة حيس.

 

 وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية قامت بتلغيم أجزاء واسعة من الطرق الفرعية في قرية ظمي ودار العموص والتي اتخذها المواطنون كطرق بديلة للدخول إلى مدينة حيس والمناطق المحررة بدلاً عن الطريق الرئيسية التي ملئتها المليشيات بالألغام والعبوات الناسفة خوفاً من تقدم القوات المشتركة بعد دحرها من مركز مدينة حيس في فبراير 2018م.

 

 

ويعد مفرق سقم من أهم المنافذ الرئيسية على مستوى المناطق المحررة في الساحل الغربي والذي تعبر منه الشاحنات والمركبات والمواد الغذائية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمناطق المحررة.

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