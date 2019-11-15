مليشيا الحوثي تغلق كسارات ”الكري” بصنعاء

أغلقت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أمس الخميس 11 كسارة لإنتاج الكري، في منطقة ضلاع همدان بمحافظة صنعاء ومحيطها، زعمت أنها تعمل بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر، و تم اغلاقها بالتنسيق مع محافظة صنعاء والجهات الأمنية المختصة .

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أطلع عليه “المشهد اليمني” أن لجنة الضبط القضائية المعنية بالرقابة على المناجم والمحاجر بالهيئة قامت بإغلاق 11 محجر يتم استغلالها لإنتاج الكري ” الكسارات” تعمل منذ عقود بالمخالفة، حد زعم البيان .

ولفت البيان إلى أن هذه الكسارات تعمل بدون تراخيص وغير ملتزمة بالاشتراطات البيئية التي تمثل حجر الأساس لبدء أي عمل في نشاط المحاجر.

ونوه البيان بأن اللجنة الفنية الخاصة بتقييم الأثر البيئي وجدت أن هذه الكسارات تسببت في أثار بيئية مدمرة ليس على المناخ فقط بل على صحة الإنسان والحيوان وكذا التربة والزراعة والمياه في مناطق تواجدها.

وكانت المليشيا فرضت جبايات باهظة على مالكي الكسارات في صنعاء العاصمة والمحافظة.