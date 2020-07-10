المشهد العربي

مليشيا الحوثي تغلق منفذ سقم جنوب حيس

10 يوليو، 2020
0

منعت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الأهالي من العبور من المنفذ الرئيسي لمفرق سقم، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

ورفضت مرور الشاحنات والمركبات والدخول والخروج إلى مركز مدينة حيس.

واعتدت المليشيا الإرهابية، وفقا لمصادر محلية، على المواطنين وأصحاب الشاحنات بالضرب المبرح لمن حاول العبور.

وقالت المصادر إن الحوثيين الإرهابيين لغموا أجزاء واسعة من الطرق الفرعية في قريتي ظمي ودار العموص، اتخذها المواطنون كطرق بديلة للدخول إلى مدينة حيس، بدلا من الطريق الرئيسية التي زرعتها المليشيات بالألغام والعبوات الناسفة في فبراير 2018.

ومفرق سقم معبر رئيسي للشاحنات والمركبات والمواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

Advertisement

Related posts:

  1. بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.. مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في حيس
  2. مليشيا الحوثي تقصف أحياء حيس جنوب الحديدة وسقوط جرحى
  3. استشهاد أحد مواطني حيس برصاص مليشيا الحوثي
  4. مليشيا الحوثي تُغلق مطار صنعاء أمام الطائرات الأممية
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of حاولا نهب أرضه.. متحوثان يقتلان مزارعا في مديرية حبيش

حاولا نهب أرضه.. متحوثان يقتلان مزارعا في مديرية حبيش

10 يوليو، 2020
Photo of بسلاح ثقيل.. هجوم حوثي على شمال التحيتا

بسلاح ثقيل.. هجوم حوثي على شمال التحيتا

10 يوليو، 2020
Photo of خيرات الإمارات تحبط مؤامرات الإخوان في سقطرى (ملف)

خيرات الإمارات تحبط مؤامرات الإخوان في سقطرى (ملف)

10 يوليو، 2020
Photo of الجعيدي: لن يتحرر اليمن من الحوثي إلا بخلاص الجنوب من الإرهاب

الجعيدي: لن يتحرر اليمن من الحوثي إلا بخلاص الجنوب من الإرهاب

10 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق