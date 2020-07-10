مليشيا الحوثي تغلق منفذ سقم جنوب حيس

منعت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الأهالي من العبور من المنفذ الرئيسي لمفرق سقم، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

ورفضت مرور الشاحنات والمركبات والدخول والخروج إلى مركز مدينة حيس.

واعتدت المليشيا الإرهابية، وفقا لمصادر محلية، على المواطنين وأصحاب الشاحنات بالضرب المبرح لمن حاول العبور.

وقالت المصادر إن الحوثيين الإرهابيين لغموا أجزاء واسعة من الطرق الفرعية في قريتي ظمي ودار العموص، اتخذها المواطنون كطرق بديلة للدخول إلى مدينة حيس، بدلا من الطريق الرئيسية التي زرعتها المليشيات بالألغام والعبوات الناسفة في فبراير 2018.

ومفرق سقم معبر رئيسي للشاحنات والمركبات والمواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.