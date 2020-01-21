اليمن العربي

مليشيا الحوثي تغير أسماء الحدائق بصنعاء

21 يناير، 2020
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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تغيير أسماء عدد من الحدائق العامة بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع اختتام فعالياتها التي أسمتها “الذكرى السنوية ليوم الشهيد”.

 

وقالت مصادر محلية مسؤولة، إن قيادة مليشيات الحوثي بأمانة العاصمة أقدمت على تغيير اسم حديقة “الجندي المجهول” الواقعة خلف ضريح “الجندي المجهول” بميدان السبعين إلى حديقة “الشهيد الصماد”.

 

يأتي ذلك بعد سنوات من تشييد المليشيات الحوثية ووضعها ضريح أحد قيادتها الصريع صالح الصماد وستة من مرافقيه بساحة الجندي المجهول في استهداف لرمزية النظام الجمهوري ونضالاتها ومحاولة لترسيخ اسم “ضريح الصماد” في ذهنية اليمنيين بهدف طمس أحد أهم معالم الجمهورية.

 

وأضافت المصادر إن القيادي الحوثي أحمد الصماط مدير عام مديرية صنعاء القديمة أقدم على تغيير اسم حديقة الإمام “الطبري” إلى حديقة “شهداء الطبري” تكريما لصرعى المليشيات الحوثية من أبناء الحي أثناء افتتاح الحديقة.

 

وسميت حديقة “الطبري” بهذا الاسم نسبة لإمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب أكبر كتابين في تفسير القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي.

 

وبهذه القرارات تحل أسماء صرعى مليشيات الحوثي وقيادتها مكان أسماء المعالم والشخصيات التاريخية الإسلامية التي أثرت في حياة الأمة اليمنية والعربية والإسلامية في عدة مجالات فكرية وأدبية وعلمية وسياسية.

 

ولفتت المصادر أن المليشيات تسعى بهذه التغييرات إلى ترسيخ أسماء قتلاها من العناصر والقيادات السلالية الذين قتلوا في سبيل تنفيذ أجندتها وفقاً لسياسة ولاية الفقيه والأفكار الطائفية المستوردة من إيران في عقول أبناء المجتمع بهدف تغيير الهوية القومية اليمنية.

 

وكانت أقدمت مليشيا الحوثي في وقت سابق على تغيير أسماء القاعات الدراسية في عدد من الجامعات الحكومية بمناطق سيطرتها واستبدالها بأسماء صرعاها من عناصرها وقياداتها السلالية.

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