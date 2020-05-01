اليمن العربي

مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة

1 مايو، 2020
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فتحت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

مصادر محلية في الجبلية أفادت أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 والأسلحة عيار 12,7 ومن سلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

 

 وأضافت المصادر ان الاستهداف خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في أوساط المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

 

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار دون اكتراث للوضع الإنساني، رغم إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار الشامل باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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