مليشيا الحوثي تفرض رسوما على المصلين وتحدد السعر

فرضت المليشيات الانقلابية الحوثية وضمن عبثها بدور المساجد والذكر، رسوماً على المصلين الذين يؤدون الصلاة في المساجد في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها .

وقال المليشيات وعبر لوحة اعلانية في إحدى بوابات المساجد إن بسبب الحصار الواقع عليهم قرروا فرض رسوم على من يأتون للصلاة في المساجد .

وبينت اللوحة الاعلانية أن دخول الشخص الذي يصلي الفجر يدفع (100) ريال، وصلاتي المغرب والعشاء (50) ريالاً، وصلاة الجمعة (100) ريال، وصلاة التراويح (100) ريال، فيما صلاتي الظهر والعصر تؤديان مجاناً .

كما بينت أن المبلغ يشمل جميع الخدمات ويسمح لكل أب اصطحاب أبناً واحداً مجاناً، مبينة أنه وتعاون منهم يسمح لخطيب الجمعة مجاناً والمؤذن مجاناً مع اثنين من مرافقيه .

ولاقى هذه الاعلان استهجان وغضب كبيرين والذي يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وامكان العبادة، حيث استهدفت هذه المليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها ووصل بها الأمر إلى تفجيرها واحراقها .