اليمن العربي

مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن في حجة بعد منشور على فيسبوك

اليمن العربي اليمن العربي منذ 23 دقيقة
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اقتحمت المليشيا الحوثية منزل أحد المواطنين في محافظة حجة بعد مشاركة أحد أفراد الأسرة لمنشور مؤيد لقائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح.

 

وذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي أبو حرفشه مع عناصر حوثية اقتحموا منزل العماد في محافظة حجة.

 

وتابعت المصادر أن هذا الاقتحام جاء بعد منشورات لأحد أفراد الأسرة اسمه لوي العماد المؤيد للقوى الجمهورية والرافض للانقلاب الحوثي.

 

وأكدت المصادر أن عملية الاقتحام تمت مساء الاحد وتم ترويع النساء والأطفال كما تم نهب محتويات المنزل وتوجيه عدة تهم لسكان المنزل منها الخيانة والطابور الخامس وغيرها من التهم الحوثية الجاهزة.

 

يشار إلى أن الحوثيين قاموا بنهب واقتحام العديد من المنازل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم دون أي حرمة للمنازل والتي تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد اليمنية العريقة وتم استيرادها من الثقافة الفارسية والهادفة إلى إخضاع المعارضين لهم  

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اليمن العربي

اليمن العربي

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