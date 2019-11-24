مليشيا الحوثي تقصف آمال جريفيث بالباليستي

بعد أقل من يومين من حديث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، داخل مجلس الأمن، عن بوادر أمل إيجابية، بشأن اتفاق ستوكهولم، جاء رد مليشيا الحوثي الإرهابية، باستهداف فريق حكومة الشرعية، في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشارفي محافظة الحديدة.

رئيس فريق حكومة الشرعية، في اللجنة، اللواء محمد عيضة، كشف عن تعرضه مقر إقامة الفريق لقصف بالصواريخ الباليستية من ميليشيا الحوثي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه على “تويتر”، أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوب محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل.

وأضاف: “تعرضنا للقصف، ونحن ما زلنا نحلم بحل سلمي يقوده مبعوث كذاب وجنرال أسير مقيد إلى سفينة الأمم المتحدة في ميناء الحديدة”.

واعترضت بطاريات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، فجر اليوم الأحد، خمسة صواريخ وأإساطت طائرتين بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة المخا.

العدوان الحوثي بالصواريخ الباليستية، يعد أبلغ رد على نوايا مليشيا الحوثي، تجاه اتفاق الحديدة، يدخل عامه الأول خلال أسابيع قليلة، دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، أبدى قلقه من تقييد الحوثيين حرية الفريق الأممي بقيادة الجنرال أباهيجيت جوها.