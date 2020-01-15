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مليشيا الحوثي تقصف القوات المشتركة بالتحيتا بالمدفعية

15 يناير، 2020
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استهدفت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري ميداني، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة جنوب شرق التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82.

ولفت إلى أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب مواقع أخرى للقوات المشتركة بشكل مكثف خلال الساعات الماضية.

ونوه إلى أن المليشيات استهدفت المواقع نفسها بسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

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الحوثي القوات المشتركة بالتحيتا بالمدفعية تقصف مليشيا

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