المشهد العربي

مليشيا الحوثي تقصف قرى الدريهمي بالمدفعية

31 مارس، 2020
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في خرق جديد للهدنة الأممية، قصفت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مساء اليوم القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة. وردت القوات المشتركة على مصادر النيران الحوثية بكل حزم.

وأكدت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن المليشيا الإرهابية قصفت القرى السكنية جنوب وشرق المديرية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون والهاوزر.

وأوضحت أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بتوجيه ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيا الإرهابية تمكنت من إخمادها.

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الحوثي الدريهمي بالمدفعية تقصف قرى مليشيا

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