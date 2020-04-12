عدن تايم

مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية شمالي المسيمير بلحج

13 أبريل، 2020
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قصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى سكنية في مديرية المسيمير شمالي محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية لمحرر عدن تايم عبر الهاتف ان قصف للمليشيا استهدف قرى واسعة في المسيمير نتج عنه الى حدوث اضرار في عددا من منازل المواطنين ونزوح عددا من الاسر علاوة الى نشوب حالة من الذعر والهلع لدى الاهالي جراء القصف.

واكدت المصادر ان قصف المليشيا على القرى السكنية جاء بعد ساعات من اندلاع مواجهات عنيفة في جبهة حبيل حنش شمالي المديرية بين الحوثيين من جهة وقوات اللواء العاشر صاعقة تمكنت خلال الاخيرة من اصابات اهداف عسكرية وتدمير احدى الاليات.

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الحوثي المسيمير بلحج تقصف سكنية شمالي قرى مليشيا

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