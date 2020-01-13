مليشيا الحوثي تقصف مواقع المشتركة بالدريهمي

4 مايو / خاص

جددت مليشيا الحوثي مساء الأحد، قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وشنت مليشيا الحوثي قصفاً مدفعياً على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي مستخدمةً قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.

وقالت مصادر إن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف.