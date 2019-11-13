مليشيا الحوثي تلاحق التجار الذين فصلوا إضاءة زينة المولد

المشهد العربي ـ خاص:

نفذت مليشيا الحوثي حملة جديدة ضد أصحاب المولدات الكهربائية في صنعاء، بعدما قام عدد منهم بفصل التيار عن الزينة الضوئية المركبة بعد يومين من انتهاء الاحتفال بالمولد النبوي.

وألزمت مليشيا الحوثي أصحاب المولدات الكهربائية بإضاءة الشوارع، ومصابيح الزينة الملعقة في مختلف المناطق.

وقال مصدر في تصريحات لـ”المشهد العربي”، إن القيادي الحوثي عاتق عبار المُعين وزيراً للكهرباء في حكومة المليشيا غير المعترف بها أمر بإغلاق محلات أصحاب المولدات الذين فصلوا التيار عن زينة المولد، بحجة أن الاحتفال بالمولد النبوي لم ينتهي بعد.

وأضاف المصدر أن اصحاب المولدات تحملوا الكثير من الابتزاز لإضاءة الشوارع ومصابيح الزينة في الشوارع وتسبب ذلك في خسائر كبيرة لهم، ما دفعهم إلى فصل المولدات بعد الانتهاء من الاحتفال بالمولد.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء الحوثية فشلت في توليد الكهرباء رغم سيطرتها على محطات الكهرباء الحكومية، وليس لها أي مهام سوى ممارسة الابتزاز على أصحاب المولدات الكهربائية.