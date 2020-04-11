مليشيا الحوثي تمارس ضغوط مكثفة على مؤتمر صنعاء لفصل ”أحمد علي” و”هادي” و”القربي”

أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي تمارس ضغوط مكثفة على حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء لفصل عدد من قياداته الرفيعة في الخارج.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن المليشيا تضغط على رئيس الحزب بصنعاء صادق امين أبو راس لفصل نائب رئيس الحزب السفير أحمد علي عبدالله صالح، الواقع تحت الاقامة الجبرية في الإمارات.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا طرحت عدة أسماء وتمارس ضغوط مكثفة لفصلهم منهم عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب، والدكتور أبوبكر القربي الامين العام المساعد للحزب و وزير الخارجية الاسبق.

و اعتبرت المليشيا أن تواطؤ الحزب بصنعاء لفصل تلك القيادات وغيرها يدلل على أن هناك أسرار تقف خلف ذلك.

و كانت أعلنت قيادة المؤتمر في العاصمة صنعاء، الخميس الماضي، عن قرار بفصل 31 من قيادات الحزب المتواجدة خارج اليمن والتي تؤيد التحالف العربي وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وتقف ضد المليشيا الحوثية.

و يأتي قرار الفصل بعد عامين ونيف على اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام للحزب عارف الزوكا من قبل المليشيا، ووسط تأكيدات أن القرار اتخذ تحت ضغوط شديدة مارستها قيادات المليشيا على قيادة مؤتمر صنعاء.