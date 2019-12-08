مليشيا الحوثي تنصب مدافعها بجوار المساجد شمال الضالع

استحدثت مليشيا الحوثي، مواقع جديدة لمدافعها وأسحلتها بجوار منازل المواطنين والمساجد في جبهات شمال الضالع.

واتخذت المليشيات الحوثية من المواطنين دروعاً بشرية لتنفيذ عملياتها العسكرية، إلى جانب مواصلة تجنيد الأطفال بالقوة.

وقالت مصادر إن المليشيات استقدمت تعزيزات كبيرة إلى منطقة بلاد الحيقي شرق مديرية الحشاء، واستحدثت مواقع بقرى رهاده وقشعة البر في الشامرية.

ولفتت إلى أن المليشيات نصبت أسلحتها بالقرب من المنازل، بالإضافة إلى نصب مدفع عيار 23 ملم بالقرب من مسجد بقرية الحصين التابعة لبلاد الحيقي.

وعلى الصعيد الميداني، تبادلت القوات الجنوبية مع مليشيا الحوثي اليوم الأحد، عمليات القصف باستخدام الهاون والأسلحة الرشاشة.

فيما تصدت القوات الجنوبية لمحاولة تسلل حوثية في جبهة مرخزة، وأجبرتها على التراجع إلى مواقعها.