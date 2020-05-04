مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة

واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران ارتكاب سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية،مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر محلية في حيس أفادت ان المليشيات استهدفت بمختلف الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمركز المدينة خلال ساعات المساء.

وأضافت المصادر، أن عمليات الإستهداف الواسعة طالت المنازل في حيّي ربع الحضرمي والسوق الآهلين بالسكان وسط المدينة.

المصادر أوضحت ، أن الإستهداف الذي شنته عناصر المليشيات تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين لاسيما النساء والأطفال ، نتيحة الإستهداف الذي طال منازلهم