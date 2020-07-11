عدن تايم

مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين في الضالع

11 يوليو، 2020
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يعاني البسطاء في مناطق سيطرة الحوثي بمحافظة الضالع, من القتل والتهجير القسري وجباية الاموال, وفرضت عليهم ضرائب واستولت على المساعدات التي تقدنها المنظمات لتجردهم من ابسط مقومات الحياة الامر الذي جعل اكثر من 70% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر حسب ما جاء في التقارير الاممية.

وقال المتحد الرسمي باسم محور الضالع القتالي, فؤاد جباري, لقناة “الغد المشرق” .. “ملف الانتهاكات الحوثية يتضاعف يوما بعد اخر , جرائم يقرفونها بحق المواطنين الساكنين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الجنوبية بقصف المدنيين وتهجيرهم من القرى , اضافة الى انتهاكاتها بحق المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها بفرض الجبايات وفرض الخمس, وهناك انتهاكات خفية تقوم بها المليشيات كان اخرها احراق احد ابناء الحشاء حيا حتى الموت”.

هذا و يطال القصف الحوثي العشوائي الانسان وممتلكاته والالغام تحصد ارواح الابرياء.

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