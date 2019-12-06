مليون مسافر عبرو الى العالم عبر منفذ شحن.. إجراءات عمانية جديدة لتسهيل واستكمال العبور





بلغ اجمالي المسافرين من اليمنيين خلال عام2019 مليون مسافر عبر منفذ شحن الدولي الحدودي مع سلطنة عمان موزعين بين مسافرين طلبه ورجال مال واعمال ياتي هذا الحجم الكبير لعدد المسافرين بفضل التسهيلات التي تقدمها ادارة المنفذ للعابرين الى الخارج .

وقال صادق العنتري في تصريح صحفي بان الجانب العماني قد كلف شركة عمانيه خاصة لتولي عملية ترتيب وتنظيم عملية المرور وانتقال المسافرين الى الاراضي العمانيه والى المطارات عمان..

واكد ان مكتب العنتري الوكيل للجانب اليمني يصدر يوما المئات من فيز المرور.. مشيرًا بان شركة بن عجيم العالميه للسفريات والسياحه التي وقع عليها الاختيار .. .حيث سقوم بفتح مكاتب لها في جميع محافظات الجمهورية.

مارب برس زارت منفذ شحن البري لمعرفة حجم التسهيلات المقدمة للعابرين من اليمنيين عبر عمان واستمعت من و المسافريين عن مدى التسهيلات المقدمة .

وسالنا عنها الاخ صادق العنتري وكيل شركة بن عجيم العالمية للسفريات والسياحة قال “ان عدد فيز العبور عبر منفذ شحن الى سلطنة عمان وصلت الى اكثر من مليون فيزا خلال العام الجاري منها طلابية وسياحه ومغتربين وعلاجيه.

واكد ان الاجراءات التي اتخذها الجانب العماني بايكال شركة بن عجيم الدولية للسفريات والسياحة في المتابعة والاشراف على طالبين فيز العبور من اليمنيين عبر السلطنة .

واضاف: اتخذنا اجراءات لطالب تأشيرة العبور احضار ” صورة من وثائق السفر والتاشيره او الاقامه وصور شخصيه” وان التاشيره تستغرق اربعة ايام لصدورها .

مشيرًا بان تلك الإجراءات ستخفف، العبء على المواطنيين وتكاليف الانتظار والحد من عملية استغلال المواطنيين الذي يتعرضون لها سيتم فتح فروع للشركة في محافظات مارب والمكلا وسيئون وخطوط التواصل عبر ارقام وايميل للمواطنين في المحافظات الاخرى لتسهيل لهم المعاملة .

ولفت بان تأشيره العبور نوعان تأشيرة مرور والذي مدة اقصاها خمسة ايام وتأشيرة سياحه ومدتها شهر

واكد العنتري ان خلال الاعوام السابقة كان الجانب العماني يقدم الفيز مجانيه عبر كشوفات تصدر من مكتب ديوان السلطان العماني حتى ديسمبر من العام الجاري قام الجانب العماني بتغيير تاشيرة العبور الى فيز ورقيه تصدر من الامن العماني نتيجة للمخالفات الذي يقوم بها بعض الحاصلين على تاشيرات