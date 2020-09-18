مملكة_الجبل_الأصفرتغلق ممثلياتها التجارية في نيويورك وسان فرانسيسكو إستنكاراً على عمليات التدخل الأمريكي بالشرق الأوسط

شؤون دولية – :

صدر يوم الأربعاء، بيان رسمي أصدرته حكومة “مملكة الجبل الأصفر” على لسان مصدر مسؤول بوزارة خارجيتها عن أحداث التطبيع الاخيره مع الكيان الصهيوني، حيث البيان فيما يلي نصه؛ “ستظل مملكة الجبل الأصفر حكومةً وشعباً دائماً إلى جانب الأشقاء في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم الغير قابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

كما تؤكد المملكة على حرصها الدائم على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الفلسطينية وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرارها، ولا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقاً لمبادرة السلام العربية، والعودة لحدود عام ١٩٤٨م،

وبهذا فإن حكومة مملكة الجبل الأصفر تستنكر بشدة التدخل الأمريكي بالشؤون الفلسطينية،

وعلى ذلك فقد تقرر موافقة مجلس الوزراء، بإغلاق مكاتب المملكة التجارية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك وسان فرانسيسكو، وإيقاف إصدار التصاريح للشركات الأمريكية، مع الإبقاء على الشركات المصرحه حالياً والمرتبطة بعقود طويلة الأجل.

وإلغاء إقتراح عضوية المملكة بمنظمة الأمم المتحدة، مع الإبقاء على التعاون مع المفوضية الساميه لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية أو أي تعاون يخدم المجال الإنساني والمجتمع المدني”.

https://twitter.com/MOFA_YM/status/1306004979673632768?s=19

وكانت البحرين في وقت لاحق، أعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بوساطة أميركية، الجمعة، بعد أن ذهبت الإمارات للخطوة ذاتها في وقت سابق من الشهر الماضي، وعدة دول أخرى إسلامية وغربية كـ كسوفو وصربيا.

حيث وقع اتفاقيتا التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، بواسطة أمريكية الثلاثاء، في البيت الأبيض.

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