نيوز يمن

منازل وأسواق “حي الحضرمي” بحيس وجامعها الكبير تحت القصف الحوثي

28 أبريل، 2020
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@ حيس، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-04-28 01:25:10

المليشيات الحوثية واصلت التصعيد على المناطق الآهلة في حيس جنوب الحديدة والقصف بالأسلحة الرشاشة مساء الاثنين، الأحياء السكنية والأسواق العامة في المدينة.

مصادر محلية أوضحت لنيوزيمن، أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي مركز المدينة.

المصادر أكدت أن القصف طال تجمعات سكنية واسعة في حي الحضرمي فيما انهال الرصاص على بعض المنازل وعلى السوق العام واستهدف أيضاً الجامع الكبير في وسط المدينة.

وأشارت المصادر أن القصف الحوثي بالأسلحة الرشاشة سبب حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين جراء الاستهداف الذي طال مساكنهم وطال الأسواق ودور العبادة.

وفي اليوم السابق أفشلت القوات المشتركة المرابطة في جبهة حيس، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية وكبدت العناصر المتسللة خسائر وأجبرت من تبقى منهم على الفرار.

في اتجاه آخر قصفت مليشيات الذراع الإيرانية، مجددا، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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