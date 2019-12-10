ابابيل نت

مناشدات لوقف التنفيذ : حكم قضائي باعدام قاصرا بعد سجنه عشرين عاما في مركزي إب.. وضابط التحقيق يكشف كيف تم التلاعب بملف القضية

10 ديسمبر، 2019
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ارتفعت الأصوات المنادية بإيقاف الإعدام والعفو عن الجاني من قبل أولياء الدم، كون الحكم بعيد كل البعد عن العدالة.

(محمد طاهر سموم) البالغ من العمر اليوم 33 عاما تقريبا قتل صديقه (عمار الحجيلي) بالخطأ قبل 20 عاما وقد تم إيداعه السجن بعد أن سلم نفسه، حيث حكم عليه بالاعدام حينها وبقي في السجن حتى اليوم، وسيتم تنفيذ الحكم عليه خلال الأسابيع القادمة بحسب قرارا المحكمة.

فيما أوضحت بعض التقارير بأنه تم التلاعب بسن محمد يوم وقع الحادث، فقد كتب الضابط (فيصل الشاوري) على صفحته في فيس بوك يقول:”شهادة لله ثم لوجهاء محافظة إب، أنا الذي توليت القضية وحققت فيها، وسلم المتهم نفسه ولم يكن يتجاوز عمره 14 عامًا في ذلك الوقت، أثناء ما كنت مدير أمن مديرية الرضمه، وهذه شهادة لله.

وأضاف:لكن حصل تلاعب بعمر المتهم من قبل الأطباء الشرعيين الذين باعوا ضمائرهم وقدروا عمره ب18 سنه، وكما تلاحظون في الصوره التي التقطت له في السجن المركزي بعد فتره من حبسه.
وختم كلامه قائلا:أنصح بيت (الحجيلي) أن يعفوا لوجه الله عن الجاني.

أما قيس عبد المغني أحد أصدقاء الجاني تساءل بقوله. سيتم بعد أسبوعين من اليوم إعدام محمد أي عدالة وأي شريعة تعاقب قاصرًا على خطأ غير مقصود بالموت؟

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