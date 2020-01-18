مناشدة بالعثور على شاب مفقود بعدن



عدن تايم – خاص :

ناشدت عائلة حسين المنصوري بالعثور على ابنهم الشاب خالد حسين أحمد محمد المنصوري المفقود منذ يوم امس .

ونشرت العائلة صورا له وقالت انه فقد في مدينة عدن .

وبحسب مناشدة العائلة فان نجلها يعاني من مرض نفسي وهو من منطقة يافع العرقة و قد غادر #يافع الى عدن للعلاج لدى الدكتور زكي مبارك وتم فقدانه امس الجمعه الساعه ٨ مساء بمديرية الشيخ عثمان الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٠م .

فعلى من يجده التواصل مع أقاربه على الأرقام التالية:

736512657 -736708438

00966507748555 – السعودية

أو تسليمه لاقرب مركز شرطة