عدن تايم

مناشدة بالعثور على شاب مفقود بعدن

18 يناير، 2020
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عدن تايم – خاص :

ناشدت عائلة حسين المنصوري بالعثور على ابنهم الشاب خالد حسين أحمد محمد المنصوري المفقود منذ يوم امس .
ونشرت العائلة صورا له وقالت انه فقد في مدينة عدن .
وبحسب مناشدة العائلة فان نجلها يعاني من مرض نفسي وهو من منطقة يافع العرقة و قد غادر #يافع الى عدن للعلاج لدى الدكتور زكي مبارك وتم فقدانه امس الجمعه الساعه ٨ مساء بمديرية الشيخ عثمان الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٠م .
فعلى من يجده التواصل مع أقاربه على الأرقام التالية:
736512657 -736708438
00966507748555 – السعودية
أو تسليمه لاقرب مركز شرطة

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بالعثور بعدن شاب على مفقود مناشدة

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