مأرب برس

مناشدة عاجلة للرئيس ”هادي“.. 150 من جرحى الجيش الوطني المبتعثون في مصر بلا علاج ولا اعاشة

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 3 دقائق
0 دقيقة واحدة

وجه جرحى الجيش الوطني المبتعثون للعلاج في جمهورية مصر العربية، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مناشدة عاجلة للرئيس “عبدربه منصور هادي”، بصرف مستحقاتهم المالية المخصصة لعلاجهم في مستشفيات القاهرة.

وفي المناشدة التي وجهوها عبر ”مأرب برس“، استغرب 150 من جرحى الجيش في القاهرة، من استمرار قطع مستحقات العلاجية، مؤكدين انهم منذ عدة اشهر بلا علاج ولا اعاشة، وان جراحهم تتعفن يوماً بعد يوم، ووضعهم الصحي مأساوي للغاية.

وطالب المناشدون بسرعه تسليم مستحقاتهم العلاجية، محملين الرئيس والحكومة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان وقادة وحداتهم العسكرية، المسؤولية الكاملة عن المضاعفات الصحية لجراحهم، بسبب توقف المستحقات المالية للعلاج والإعاشة.

وسبق ان نظم الجرحى وقفات احتجاجية أمام السفارة اليمنية في القاهرة، احتجاجاً على توقيف علاجهم والبدء بإجراءات إعادتهم إلى اليمن، ولكن دون اي جدوى.

وفي اغسطس المنصرم، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش للعلاج في الخارج، بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاجهم.

وأوضحت اللجنة حينها، أنه إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج تعلن أيضاً إغلاق ملف الجرحى في مصر حتى إشعار آخر، وإعادة جميع جرحى الجيش المتواجدين في مصر على حالتهم.

وأكدت اللجنة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستمرار علاج جرحى الجيش في الداخل وفق الإمكانات المتاحة.

وقالت إنها اتخذت قرار الإغلاق ووقف بعث الجرحى للعلاج في الخارج، بعد مشوار طويل من المتابعة والتواصل مع كافة المسؤولين، والتي لم تجد أي تجاوب من المسؤولين، محملة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن توقف علاج جرحى ومصابي الحرب من منتسبي الجيش التابع للحكومة الشرعية.

الوسوم
اعاشة الجيش المبتعثون الوطني بلا جرحى عاجلة علاج في للرئيس مصر من مناشدة هادي ولا
Photo of مأرب برس

مأرب برس

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة تكشف عن أسباب تأخر عودة الحكومة إلى «عدن»

صحيفة تكشف عن أسباب تأخر عودة الحكومة إلى «عدن»

منذ 17 دقيقة
Photo of سلطات مأرب تنفي الإفراج عن القيادي الحوثي ”الديلمي“ وتشترط الافراج عن 4 قيادات عسكرية وسياسية رفيعة مقابل الافراج عنه (تعرف على اسمائهم)

سلطات مأرب تنفي الإفراج عن القيادي الحوثي ”الديلمي“ وتشترط الافراج عن 4 قيادات عسكرية وسياسية رفيعة مقابل الافراج عنه (تعرف على اسمائهم)

منذ 3 ساعات
Photo of وصول دفعة من الأموال المطبوعة إلى البنك المركزي بعدن قادمة من روسيا

وصول دفعة من الأموال المطبوعة إلى البنك المركزي بعدن قادمة من روسيا

منذ 3 ساعات
Photo of اتفاق وشيك بين السعودية والحوثيين.. ”رويترز“ تكشف أبرز ملامح الاتفاق ومسؤول سعودي يفجر مفاجأة

اتفاق وشيك بين السعودية والحوثيين.. ”رويترز“ تكشف أبرز ملامح الاتفاق ومسؤول سعودي يفجر مفاجأة

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق