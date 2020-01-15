مناشدة للقيادات الجنوبية لإنقاذ حياة جريح

الأزارق «الأيام» خاص

وجهت أسرة جريح في محافظة الضالع مناشدة عاجلة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع، بالوفاء للجرحى والوقوف معهم في مسيرة علاجهم داخل وخارج الوطن.

وأفادت أسرة الجريح عبده حسن ناصر الحسني “الحقل الأزارق” في مذكرة مناشدة وزعت على وسائل الإعلام أن جريحهم قضى عمره مناضلاً ومقاوماً ومخلصاً للجنوب وقضيته منذ العام 2007م، فقد أصيب أكثر من مرة أخطرها كانت في إحدى المواجهات ضد قوات ضبعان عام 2013م في محطة الشنفره، حيث واجهت القيادات الجنوبية والأبطال الأشاوس دبابات وعربات المحتل بكل شجاعة وبسالة.

الجريح الحسني لازال يحمل في جسده 7 شظايا لطلقات مختلفة العيارات في عنقه وصدره منذ ذلك الحين، ومؤخراً أوصى الأطباء بضرورة سفره لإخراج الشظايا التي أصبحت قريبة من عضلة القلب وتشكل خطورة قصوى على حياته إن لم يبادر الجميع بتعجيل سفره وإجراء العملية المكلفة التي لا يمكن إجراؤها في مشافي عدن.

واختتموا مناشدتهم بأن أملهم كبير في الاستجابة العاجلة والملحة لإنقاذ الجريح كحق له وواجب على القيادات التي عرفت بوفائها.