اليمن العربي

مناقشة ألية التنسيق بين وزارة المياه وفريق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

22 يناير، 2020
0

ناقش القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، برئاسة المهندس خلدون صالح، آلية التنسيق المشترك بين وحدة تنفيذ المشاريع ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باليمن خلال العام الجاري.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع قيد التنفيذ في محافظات عدن وحضرموت ولحج، ووضع الحلول للمعوقات التي تعترض تنفيذها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة عملية نقل وتوزيع المحركات الخاصة بالصرف الصحي في مدينة عدن، وكذلك إعداد خطة للبناء المؤسسي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتحسين المؤشرات الرئيسية لأداء الخدمات والفوترة واستبدال العدادت المتوقفة وتأهيل وتدريب كادر المؤسسة.

 

وأكد المهندس الشرجبي، على أهمية التنسيق المشترك بين المكتب الأممي ووزارة المياه والبيئة لتحديد أولويات التدخلات في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمياه والصرف الصحي..معربا عن تطلع الوزارة لمزيد من الدعم لمشاريع البنى التحتية لقطاعات الوزارة ذات الأولوية، والتي ستحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين على المدى القريب.

 

من جانبه، استعرض رئيس فريق المكتب الأممي، المشاريع التي نفذت بدعم من المكتب في مجال المياه والصرف الصحي..مؤكداً حرص المكتب على التنسيق الكامل مع الوزارة في تنفيذ المشاريع

# عدن
# الأمم المتحدة
# .
# الاتفاق
# وزير
# مجال
# العام الجاري
# تعترض
# مناقشة
# المياه
# العاصمة

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ألية الأمم التنسيق المتحدة المشاريع المياه بين لخدمات مناقشة وزارة وفريق

إقرا أيضا

Photo of قائد العمليات المشتركة يوجه قوات الجيش في نهم التقدم نحو العاصمة صنعاء

قائد العمليات المشتركة يوجه قوات الجيش في نهم التقدم نحو العاصمة صنعاء

22 يناير، 2020
Photo of الميليشيات تضع شروطاً جديدة للموافقة على السلام في اليمن

الميليشيات تضع شروطاً جديدة للموافقة على السلام في اليمن

22 يناير، 2020
Photo of فلكي يتوقع دخول اليمن حالة من اضطراب الطقس وهطول الأمطار

فلكي يتوقع دخول اليمن حالة من اضطراب الطقس وهطول الأمطار

22 يناير، 2020
Photo of بمختلف أنواع الأسلحة.. مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس

بمختلف أنواع الأسلحة.. مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق