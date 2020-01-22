مناقشة ألية التنسيق بين وزارة المياه وفريق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

ناقش القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، برئاسة المهندس خلدون صالح، آلية التنسيق المشترك بين وحدة تنفيذ المشاريع ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باليمن خلال العام الجاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع قيد التنفيذ في محافظات عدن وحضرموت ولحج، ووضع الحلول للمعوقات التي تعترض تنفيذها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة عملية نقل وتوزيع المحركات الخاصة بالصرف الصحي في مدينة عدن، وكذلك إعداد خطة للبناء المؤسسي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتحسين المؤشرات الرئيسية لأداء الخدمات والفوترة واستبدال العدادت المتوقفة وتأهيل وتدريب كادر المؤسسة.

وأكد المهندس الشرجبي، على أهمية التنسيق المشترك بين المكتب الأممي ووزارة المياه والبيئة لتحديد أولويات التدخلات في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمياه والصرف الصحي..معربا عن تطلع الوزارة لمزيد من الدعم لمشاريع البنى التحتية لقطاعات الوزارة ذات الأولوية، والتي ستحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين على المدى القريب.

من جانبه، استعرض رئيس فريق المكتب الأممي، المشاريع التي نفذت بدعم من المكتب في مجال المياه والصرف الصحي..مؤكداً حرص المكتب على التنسيق الكامل مع الوزارة في تنفيذ المشاريع