المشهد العربي

مناقشة الإجراءات الأمنية اللازمة في مستشفى الجمهورية بالعاصمة عدن

15 يناير، 2020
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ناقش وفد من لواء حماية المنشآت الحكومية، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة وهيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ الأمن في المستشفى.
وأكد الوفد لهيئة مستشفى الجمهورية على أهمية التنسيق المتبادل فيما بينهم لحفظ ممتلكات المستشفى من الخارجين عن القانون.
كما تناول اللقاء الرؤى المستقبلية بشأن تطورات الأوضاع في المستشفى، لا سيما في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وأكد وفد لواء حماية المنشآت على أهمية بقاء هذا الصرح الطبي العريق في أمن ليقدم الرعاية الصحية للمواطنين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

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الأمنية الإجراءات الجمهورية اللازمة بالعاصمة عدن في مستشفى مناقشة

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