مناقشة الاستعدادات الخاصة بمكاتب المديريات بلحج لمواجهة فيروس كرونا

عقد صباح اليوم بمكتب الصحة بلحج اجتماع برئاسة د عارف عياش محفوظ مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة وبحضور مدراء مكاتب الصحة بالمديريات .

حيث تم لوقوف امام الاستعدادات الخاصة بمديريات المحافظة لمواجهة فيروس كرونا .

كما تم مناقشة تفعيل دور مكاتب الصحة بالمديريات في الجانب التوعوي من خلال حث المواطنين في منازلهم والابتعاد عن مناطق الازدحام في الأسواق والأماكن العامة وعدم التجمع كون ذلك يساعد عاى انتشار الفيروس بشكل أسرع بين الأهالي .

بالإضافة إلى تفعيل حملات الرش الرذاذي والتعقيمي .وتدريب المفتشين الصحيين بالمديريات وتحمل المسؤولية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كرونا .

وعطيت لمكاتب الصحة بالمديريات تنفيذ هذه الحملات وفق خصوصية كل منطقة .وسيعمل مكتب الصحة بالمحافظة تنفيذ برامج التدريب للكوادر الصحية فيها .

ودعا مدير عام مكتب الصحة بلحج مدراء عموم المديريات إلى الإسهام الفاعل في تنفيذ هذه الحملات إلى جانب مكاتب الصحة من خلال المشاركة في توفير بعض الإمكانيات لضمان نجاحها.

من جانب آخر قام صباح اليوم الدكتور محسن مرشد مدير مستشفى ابن خلدون بلحج بتفقد الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقسم العزل بالمستشفى لمواجهة اي حالات تظهر بصورة مفاجئة وطارئة .

وقال نحن حاليا نعمل على تجهيز قسم العزل بالمعدات والأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي ومكائن الأوكسجين وأجهزة مراقبة المرضى وأجهزة شفط السوائل وجميعها أجهزة جديدة تم إخراجها من المستودع .كما سيتم إصلاح الأجهزة الأخرى لمواجهة هذا المرض وفق الإمكانيات المتاحة .