مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع المنطقة الحرة عدن



ترأس الدكتور صالح المدحجي القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن صباح اليوم الثلاثاء بكالتكس اجتماعا ضم الأخ رئيس مؤسسة المياه فهمي علوي السقاف والمهندس زكي والمهندس عادل راوح . وفي مستهل اللقاء رحب الاخ المذحجي بالاخوة الحاضرين نشيد باستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومؤسسة مياه المجاري بعدن فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار المنطقة الحرة عدن من حيث البنى التحتية لشبكة المساحة والصرف الصحي ومواجهة المستجدات المتعلقة بها.وبعد نقاش مستفيض من قبل الجميع خلص اللقاء إلى الاتفاقات التالية. ١.. فيما يتعلق بأنبوب مياه الصرف الصحي الذي يمر أمام مبنى إدارة المنطقة الحرة بكالتكس تقوم مؤسسة المياه والمجاري بالتكفل بنقل الأنبوب قبل حلول الشهر الفضيل وذلك حرصا على صحة موقفي الهيئة والمحافظة على أجهزتها الإلكترونية ومداداتها الكهربائية بتحويل الأنبوب من خط نقطة الحجاز الى محطة ضخ المحطة التي تتحمل شركة إنماء بتوفير المعدات والعمالة لإنجاز ذلك. ٢.. إلزام المستثمرين بالتقيد بالمواصفات الفنية المحددة من قبل مؤسسة المياه والصرف الصحي في إطار مشاريعهم داخل المنطقة الحرة ويتم التنسيق في إتمام ذلك بين الهيئة والمؤسسة. 3.قيام المؤسسة باعداد مذكرة مقدمة للمنطقة الحرة توضح من خلالها ماتم الاتفاق عليه بينها وبين شركة انماء بخصوص الجانب المتعلق بمياه الصرف الصحي وتنفيذ مشروع إنماء الحسوةوذلك لضرورة قيام باقي المشاريع الاستثمارية المجاورة من المساهمة في تكاليف إنشاء وتنفيذ المشروع ومنها محطة الضخ ومد البيبات إلى محطة الترسيب حضر الاجتماع الاخ المستثمر مبارك حسين الهمامي والاخ علوي باهرمز نازك أنور علي سعاد محمد سالم م ميادة عبده وأحمد عبد الواحد وريام المرفدي و هدى يسلم واصيل الخامري.

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