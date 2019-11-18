اليمن العربي

مناقشة تعزيز نشاط وزارة الخارجية بوادي حضرموت

اليمن العربي اليمن العربي منذ 7 ثواني
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ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري ،اليوم، مع وزير الخارجية محمد الحضرمي ،سبل تعزيز نشاط الوزارة في مدينة سيئون.

كما ناقش اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بعمل وزارة الخارجية في وادي حضرموت و سبل تطويرها لما فيه خدمة للمواطنين و طالبي خدمات وزارة الخارجية.

و اشاد وزير الخارجية بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء في المحافظة وعمل مؤسسات الدولة و تقديم الخدمات الحكومية لكل اليمنيين خصوصا في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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الخارجية بوادي تعزيز حضرموت مناقشة نشاط وزارة

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