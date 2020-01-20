مناقشة تقييم الاحتياجات التشغيلية لهيئة مستشفى الجمهورية والصداقة بعدن

ناقش لقاء عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي تقييم الاحتياجات التشغيلية لسير العمل بمستشفى الجمهورية والصداقة بالعاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء الذي عقد بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية _ عدن الدكتورة ” نهى محمود ” وقيادات مستشفى الجمهورية والصداقة وعميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن الدكتورة سوسن باخبيرة ” الدكتور عبد الناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة العامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي ” أن اللقاء يأتي لمناقشة ما توصل إليه فريق ” اسبين ميدكل ” لمسح احتياجات المستشفين من أجل تسيير المشروع الهادف إلى تشغيل المستشفين بأحدث الطرق العلمية ، وايلا جانب التدريب للكوادر الصحية عبر كلية الطب جامعة عدن أهمية كبيرة باعتبار الكادر البشري هو حجر الزاوية للعملية الصحية تجاه المواطنين.

من جهتها قالت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية _ عدن الدكتور ” نهى محمود ” أن منظمة الصحة العالمية تبذل جهودا في سبيل الوصول للتخفيف من معاناة المرضى بالظرف الراهن الذي يواجه اليمنيون تحديات كبيرة في مجال الخدمات الصحية.

وفي اللقاء أثنى كلا من رئيس هيئة مستشفى الجمهورية – عدن د.أحمد سالم الجرباء الجمهورية عدن والدكتورة وفاء الدهبلي مدير عام مستشفى الصداقة والد.جمال عبدالحميد مدير عام البرنامج الوطني لعلاج الأورام وعميد كلية الطب الدكتورة سوسن باخبيرة على الجهود التي بذلت من قبل فريق اسبن ميدكل عبر منظمة الصحة العالمية لتشغيل هيئة مستشفى ومستشفى الصداقة لما من شأنه تقديم الخدمات الصحية للمرضى بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة.

وفي ختام اللقاء تم الموافقة على العرض المقدم من اسبن ميدكل من المستشفيات المعنية وكلية الطب جامعة عدن وبمباركة وزارة الصحة العامة والسكان على أن تتولى منظمة الصحة العالمية الإجراءات اللاحقة للموافقة وإخراج المشروع إلى حيز الوجود.