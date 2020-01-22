مناقشة تنفيذ مشاريع مؤسسة المياه في أبين

عقد صباح اليوم الأربعاء 22 يناير 2020م في مؤسسة المياه بزنجبار لقاءاً هاماً ضم الشيخ ناصر عبدالله المنصري مدير عام مديرية خنفر والمهندس صالح بلعيدي مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي أبين والشيخ محمد عمر الفضلي عضو المجلس المحلي خنفر وتم في اللقاء استعراض المشاريع التي أقرتها السلطة المحلية خنفر ومجالس تعاون شقرة و عبر عثمان و الكود والحصن وباتيس والرواء .

وهذه المشاريع التي ستنفذ في شهر فبراير2020م بحسب ماتم في اللقاء وهذه المشاريع هي بناء خزان برجي لمدينة شقرة ومشروع صيانة وتأهيل مجاري الكود وتم إقتراح طاقة شمسية لمضخة مشروع مجاري الكود ومشروع خط إضافة لشبكة مياه سنوان الرواء جحيصة ومشروع مياه الكمب الطرية ومشروع مياه ملحة حميشانة ومشروع إضافة مبنى للوحدة الصحية باتيس ليرقى إلى مركز طبي متكامل الخدمات وإضافة دور ثاني للمركز الصحي الحصن وكذا مبادرات الوحدات الصحية كبث ساكن طبيق وبناء فصلين دراسيين لساكن مربوش ومشروع مجاري حي مستشفى ناجي سابقا المخزن الغربي وساكن البصير وغيرها من المشاريع الأخرى التي صرح مدير عام مديرية خنفر.

أنها تأتي ضمن الخطة الخمسية الإستراتيجية للسلطة المحلية خنفر و التي كانت خطط مجالس التعاون جزء منها وهذه المشاريع والمبادرات نتيجة جهد أشهر من قبل الشيخ ناصر المنصري مدير عام مديرية خنفر مدير من خلال رفع الخطط والتنسيق والمتابعة والتواصل بين القاعدة المجتمعية ومكتب التخطيط ومؤسسة المياة والصرف الصحي وإدارة الصحة أبين وعبر مدير عام خنفر عن سعادته بما بدأت به السلطة المحلية خنفر ومجالسها التعاونية وأعضاء المجلس المحلي بالمناطق والقرى وبدعم ومساندة وتنسيق مع محافظ المحافظة ومكاتب عموم المحافظة وبشكل خاص مؤسسة المياه والصرف الصحي ومياه الريف والتخطيط والتربية والصحة أبين.

كما أقرت السلطة المحلية خنفر ومؤسسة المياه أبين إعتماد تنفيذ جزء من المشروع الإستراتيجي مجاري المثلث بمدينة جعار كمقترح وسوف يتم نزول فريق من المهندسين الى الموقع المقترح لرفع التقرير النهائي قبل إعتماد المشروع رسمياً من قبل السلطة المحلية ومؤسسة المياه والصندوق الإجتماعي للتنمية عدن .

مشيراً أن قيمة المشاريع والمبادرات التي ستنفذ خلال الأسابيع المقبلة تبلغ أكثر من 200 مليون ريال يمني كما شكر المنصري المهندس صالح بلعيدي مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي أبين بشكل خاص على جهوده الكبيرة وتعاونه المنقطع النظير وكذا مندوبي المجالس المجتمعية وأعضاء المجلس المحلي خنفر ومشايخ ووجهاء المناطق التي ستنفذ بها المشاريع والذين عبروا عن شكرهم للاخ محافظ محافظة أبين لدوره وجهوده المبذولة الكبير وكذا لمدير عام مديرية خنفر على جهوده البارزة وإهتمامه وتلمسه إحتياجات المواطنين وخدمتهم إضافة لشكرهم للأخ غازي مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية عدن وللمنظمات الداعمة والممولة لهذه المشاريع وكل من بذل جهوداَ حثيثة.

* من نائف زين ناصر