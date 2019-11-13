مناقشة سبل تحصيل الإيرادات على الطرود الواصلة إلى مطار سيئون الدولي

ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،الإيرادات المشتركة بمطار سيئون الدولي المتمثلة في الرسوم المقررة على الطرود الواصلة عبر المنافذ الجوية بحسب ما جاء بقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة.



وجرى في اللقاء الذي ضم الأخوين مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان ومدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير، بحث آلية تحصيل تلك الرسوم والعمل على وضع المعالجات ، وتصحيح بعض المفاهيم لتحسين مستوى نمو وزيادة هذه الموارد.