مناقشة وضع التلوث بخور المكلا وإمكانية معالجته في حضرموت

ناقش لقاء عقد ،اليوم ، بمدينة المكلا في محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية أمين بارزيق ،التلوث بخور المكلا وامكانية معالجات ذلك عبر محطات الضخ.

واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم و القائم بأعمال نائب مدير عام الفرع نبيل عيفان، نشاط الفرع ودوره في تحقيق السلامة البحرية للسفن والموانئ وحماية الأرواح والبيئة البحرية في نطاق الفرع في حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وأشاد الوكيل بارزيق ،بجهود الهيئة والعاملين فيها..مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للهيئة من اجل القيام بمهامها.