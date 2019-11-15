منتخبنا الوطني يتغلب على فلسطين بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ”فيديو”

حقق المنتخب اليمنى، فوزًا مهمًا، اليوم الخميس، على ضيفه منتخب فلسطين بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي جمعهما، على ستاد الشيخ علي بن حمد آل خليفة بالبحرين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

سجل هدف المباراة الوحيد عمر الداحي في الدقيقة 54، بينما لعب منتخب فلسطين بنقص عددي منذ الدقيقة 34 بعد طرد لاعبه محمود أبو وردة، لحصوله على إنذارين.

وتقدم المنتخب اليمني للمركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ5 نقاط، بينما تراجع المنتخب الفلسطيني للمركز الرابع بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط متساويًا في النقاط مع سنغافورة بالمركز الاخير.

وكانت الجولة نفسها قد شهدت تفوقًا مهمًا للمنتخب السعودي على مضيفه أوزبكستان بنتيجة (3-2)، لتتصدر السعودية المجموعة برصيد 8 نقاط، مقابل 6 لأوزبكستان في المركز الثاني.