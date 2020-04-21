عدن الغد

منتدى شباب الغد بجزول ينفذون حملة لإزالة مخلفات ما سببته الأمطار والسيول

21 أبريل، 2020
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منتدى شباب الغد بجزول ينفذون حملة لإزالة مخلفات ما سببته الأمطار والسيول

في إطار الاعمال التطوعية نظم منتدى شباب جزول بحجر حضرموت صباح اليوم السبت 2020/4/18م حملة تطوعية لإزالة ماخلفته الامطار والسيول على طول الطريق الممتدة من مفرق الجول حتى جسر المعابر .
وشارك في الحملة بالإضافة الى شباب المنتدى الاخ سالم عبدالله باجامزه عضو المجلس المحلي لمديرية حجر الذي عبر عن امتنانه بمشاركة اخوانه الشباب المتطوعين وهم يزيلون كل عوائق الطريق التي سببته الامطار والسيول. 
يذكر ان منتدى شباب جزول دأب على تنظيم العديد من الحملات التطوعية منها حملة التوعية عن جائفة الكورونا ومشاركته في العديد من البرامج والانشطة التي تنظم سواء بعاصمة المديرية الجول او عاصمة المحافظة المكلا.
 

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