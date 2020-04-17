منتدى طلاب شبوة الصحي التنموي حضرموت يقيم دورة للوقاية من فيروس كورونا بالروضة

برعاية كريمة من الأستاذ/ محمد صالح بن عديومحافظ محافظة شبوة أُقيمت صباح اليوم الخميس بمديرية الروضة بمحافظة شبوة ألدورة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد و التي أقامها منتدى طلاب شبوة الصحي التنموي بالتعاون مع مكتب الشباب و الرياضة م/شبوة .

و تحدث خلال أفتتاح الدورة الاخ/عبدالسلام صالح بن سماء مدير مكتب مدير عام الروضة مفوض الكشافة بمديرية الروضة عن أهمية الدورات التوعوية و التي من شأنها تخفف انتشار الأوبئة كوباء فيروس كورونا الذي انتشر في كثير من الدول و اكتشفت حالة مؤخرا في بلادنا فالتوعية من هذا الفيروس مهمه اليوم قبل وصول المرض لمناطقنا لا سمح الله .و أضاف نتمنا لكم التوفيق و أن شاء الله تتم التوعية للمواطنين في الأماكن العامة حتى تصل المعلومة عن كيفية الوقاية من هذا الوباء لعامة الناس .و عبر بن سماء عن شكره لمنتدى طلاب شبوة الصحي التنموي بحضرموت على أهتمامها بتوعية أهلهم في محافظة شبوة .ثم تحدث الاخ/معاذ ناصر بافقير السكرتير العام للمنتدى و مدرب الدورة عن خطر فيروس كورنا المستجد covid19 وطرق انتقاله والأعراض المصاحبه للفيروس وشرح كيف يمكن التفريق بين اعراض الفيروس وبعض الفيروسات ونزلات البرد الأخرى ووضح أسباب انتقال المرض و كيفية انتقال المرض من شخص مصاب إلى شخص سليم و أشار إلى أهمية النظافة و التعقيم المستمر . و تحدث عن كيفية التعامل مع الحاله أن وجدت وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئه حول المرض وتمت مناقشة آليه النزول الميداني وكيفيه تثقيف المجتمع وأخُتتمت الدورة بتوزيع عدد من الملصقات التوعويه في عدد من شوارع مدينة الروضة حيث قام بتوزيعها شباب الكشافة بمديرية الروضة .حضر الدورة المنسق الأخ محمد بن سماء و أعضاء منتدى طلاب شبوة الصحي التنموي و ممثلي حكومة الشباب و شباب الكشافة بمديرية الروضة .

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