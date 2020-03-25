منتسبون لإمن لحج :"أين رواتبنا ياميسري"؟

تتفاقم الحالة المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أشهر حتى الآن مادفع بالكثير منهم للخروج إلى الشارع والعمل باعمال اخرى لتوفير أبسط مقومات الحياة.

يتحدث الكثير من منتسبي الأمن في لحج لمحرر موقع وصحيفة “عدن تايم:” بأن تأخر رواتبهم لمدة ثلاث أشهر زادت من صعوبة الحياة المعيشية التي يمرون بها في ظل غياب وتجاهل من قبل المعنيين حد تعبيرهم.

يقول الشاب “أنيس” جندي في أمن لحج تأخر راتبي دفعني للعمل على دراجة نارية لتوفير مصاريف أسرتي.

وأضاف :”معاناتنا لاتزال مستمرة وكأننا لسنا ببشر ولانتحمل أي مسؤولية صبرنا ثلاثة أشهر بدون راتب وهانحن نسمع بإعطاء أوامر بصرف راتب شهر يناير 2020 كيف سأصنع بهذا الراتب وقد تحملت ديدون لصاحب البقالة لمدة ثلاث اشهر أي مايقارب 150 ألف ريال يمني.

وعن من يتحمل مسؤولية ذلك قال:”طبعا يتحمل مسؤولية مانحن فيه هو وزير الداخلية أحمد الميسري كونه هو المتحكم بقرار مصير رواتبنا وللأسف المجلس الانتقالي أصبح متفرج ولم يحرك ساكن لرفع الظلم على كاهلنا.

ويتساءل الكثير من منتسبي أمن لحج بقولهم أين رواتبنا ياميسري ؟