منتسبو القطاع الطبي بالمؤسسة الاقتصادية يعزون في وفاة المناضل العميد الدكتور محمد عمر الجفري

بعث منتسبو وموظفي القطاع الطبي بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقته عدن برقية عزاء ومواساة إلى أسرة فقيد الوطن المناضل العميد الدكتور محمد عمر الجفري مدير الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الذي وافته المنية امس في جمهورية الهند إثر ذبحة صدرية.

وجاء في البرقية :

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم.

” ابناء واسرة فقيد الوطن الكبير العميد الدكتور محمد عمر الجفري وكافة” آل الجفري ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفقيد المناضل الدكتور محمد الجفري .

وبهذا المناسبة الأليمة نشاطركم هذا المصاب والألم في رحيل هامه وطنيه عظيمه بحجم الدكتور الجفري الذي قدم الكثير من العطاء خلال مشوار حياته الحافل بالانجازات على الصعيدين العسكري والوطني ، وكان مثالا يحتذى به بالوفاء والاخلاص لمؤسسته العسكرية أولا والوطن ثانيا .

أن رحيل الدكتور الجفري مثل خسارة كبيرة الوطن والدائرة الطبية في وزارة الدقاع الذي كان يرأسها ، والخبرة العالية التي كان يتمتع بها من خلال تعاملنا معه في القطاع الطبي التابع للمؤسسة الاقتصادية بما يخدم منتسيي السلك العسكري في وزارة الدفاع والمستشفى العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن .

وبهذا المصاب الجلل نبتهل إلى الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمه والمغفرة ، وان يدخله الجنه من اوسع ابوابها، وان يعصم قلوبكم بالصبر والثبات ،ويلهم اهله ودويه وكل اقاربه ومحبيه الصبر والسلوان ..

أنا لله وأنا إليه راجعون .

الأسيفون : جميع منتسبي وموظفي القطاع الطبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة عدن