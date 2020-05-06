منتسب بمحور عتق يشكو لكريتر سكاي إستقطاع مرتباتهم

شكا أحد منتسبي محور عتق بمحافظة شبوة شرق البلاد يدعى مبارك لبيض من استقطاع رواتبهم.

وقال مبارك لبيض احد منتسبي اللواء في تصريح خاص ل كريتر سكاي انهم كمنتسبين لمحور عتق لا توجد لديهم اي مقومات للجلوس في المعسكر.

واشار ان المحور ليس فيه سكن للافراد ولا اكل ولا سلاح لحماية انفسهم من اي طارئ.

واضاف ان قيادة المحور تخاطب الافراد بالذهاب لمنازلهم بسبب افتقار المحور لأي خدمة.

وواصل قائلا أن اخر الشهر اذا جاء الراتب خصموا عليهم نصفه بدون اي مبرر.

واختتم بالقول هل هذا جزاء الافراد الذين قاوموا الغزو من قبل قيادات عينها الرئيس وهم كانوا في صفوف الغزاة.