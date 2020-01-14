4 مايو

منحة إماراتية بـ 25 مليون دولار لخدمات الصحة الإنجابية باليمن

14 يناير، 2020
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الثلاثاء – 14 يناير 2020 – الساعة 05:11 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، منحة إماراتية بقيمة 25 مليون دولار، لتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية، لحماية النساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن.

ورحبت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، بالمساهمة التي وصفها بالسخية من الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن المنحة ستساعد في توفير الحماية المنقذة لحياة النساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن.

ولفت البيان إلى أن المنحة ستوفر الحماية لنحو مليونين ونصف المليون شخص في غضون ستة أشهر.

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