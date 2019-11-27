المشهد اليمني

منحة نمساوية لدعم الأسر النازحة والأطفال في اليمن

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 13 دقيقة
2 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الثلاثاء، عن تقديم النمسا مساهمة بقيمة مليون يورو لدعم الأسر النازحة والأطفال في اليمن.

وقالت “يونيسيف” في حسابها على “تويتر”، إن الوكالة النمساوية للتنمية ساهمت بمليون يورو (نحو مليون و100 ألف دولار) لليونيسف لعام 2019 للعمل الإنساني من أجل الأطفال.

وأضافت المنظمة الأممية أنه “من خلال هذه المساهمة السخية، ستحصل ثلاثة آلاف أسرة نازحة حديثًا، بما في ذلك 6500 طفل، على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي”.

كما سيقدم المنظمة لتلك الأسر حزم النظافة الأساسية ومساعدات نقدية لتغطية احتياجات النازحين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية جراء الحرب التي تدور منذ أكثر من 4 أعوام.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الأسر النازحة اليمن في لدعم منحة نمساوية والأطفال
Photo of المشهد اليمني

المشهد اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of الرواية الكاملة لحادثة اغتيال الرئيس الأسبق ابراهيم الحمدي كما كشفها الحوثيون!

الرواية الكاملة لحادثة اغتيال الرئيس الأسبق ابراهيم الحمدي كما كشفها الحوثيون!

منذ ساعة واحدة
Photo of بعقلية أنصار المستعمر.. موالون للانتقالي الجنوبي يحتفلون بفوز منتخب الامارات على منتخبنا!

بعقلية أنصار المستعمر.. موالون للانتقالي الجنوبي يحتفلون بفوز منتخب الامارات على منتخبنا!

منذ ساعتين
Photo of العملات الأجنبية تقفز لمستويات جديدة أمام الريال اليمني..أسعار الصرف

العملات الأجنبية تقفز لمستويات جديدة أمام الريال اليمني..أسعار الصرف

منذ 3 ساعات
Photo of بعد ساعات من إعلان التحالف الإفراج عن 200 معتقل.. جماعة الحوثي تعلن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني

بعد ساعات من إعلان التحالف الإفراج عن 200 معتقل.. جماعة الحوثي تعلن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق