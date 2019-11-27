منحة نمساوية لدعم الأسر النازحة والأطفال في اليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الثلاثاء، عن تقديم النمسا مساهمة بقيمة مليون يورو لدعم الأسر النازحة والأطفال في اليمن.

وقالت “يونيسيف” في حسابها على “تويتر”، إن الوكالة النمساوية للتنمية ساهمت بمليون يورو (نحو مليون و100 ألف دولار) لليونيسف لعام 2019 للعمل الإنساني من أجل الأطفال.

وأضافت المنظمة الأممية أنه “من خلال هذه المساهمة السخية، ستحصل ثلاثة آلاف أسرة نازحة حديثًا، بما في ذلك 6500 طفل، على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي”.

كما سيقدم المنظمة لتلك الأسر حزم النظافة الأساسية ومساعدات نقدية لتغطية احتياجات النازحين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية جراء الحرب التي تدور منذ أكثر من 4 أعوام.